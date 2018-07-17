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США предоставят украинской армии 100 миллионов долларов

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США окажут помощь Украине еще на 100 млн долларов
США окажут помощь Украине еще на 100 млн долларов / texty.org.ua

Соединенные Штаты предоставят помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии на 100 миллионов долларов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Полторак, информирует РБК-Украина.

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По его словам, после принятия Украиной закона о национальной безопасности, США провели анализ документа. Также были положительные отзывы реформировании вооруженных сил Украны.

В ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии, для поставки вооружения, техники, оснащения на 100 миллионов долларов,
– отметил Полторак.

Он сообщил, что удалось договориться с министрами обороны США и Великобритании. По его словам, он вместе с британскими коллегами отрабатывает вопрос что именно Великобритания должна поставлять для Вооруженных Сил Украины.

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"Министр обороны Великобритании будет с визитом в Украине в октябре месяце, и мы рассматриваем вопросы", – подчеркнул глава Минобороны.

Полторак также поделился информацией о сотрудничестве с министром обороны Канады. Им уже удалось сформировать и подписать несколько договоров о поставке вооружения для Украины. Кроме этого, министр также рассказал о ходе сотрудничества Украины и Польши в оборонном комплексе:

У нас есть тесное сотрудничество в военно-технической сфере, а также вопросы, связанные с созданием, обучением и подготовкой совместной  украино-польско-литовской бригады,
– сказал Полторак.

Он также заявил, что Североатлантический альянс готов рассматривать не только вопросы помощи, но и ускорение вступления Украины в НАТО.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Деньги Новости США
Источник: 24 Канал
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