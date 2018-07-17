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Трамп на встрече с Путиным отказался от заявлений, которые для него готовили в Белом доме

244 Читати новину українською
Дональд Трамп
Дональд Трамп / news-front.info

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки отказался от большинства заявлений, которые готовили сотрудники Белого дома.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников президентской администрации США и дипломатов.

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Издание отмечает, что советники подготовили для Трампа более ста страниц материалов, в которых говорилось о "жесткой позиции" в отношении Москвы, однако американский президент отказался от большинства бумаг Белого дома.

Один из источников газеты рассказал, что заявления Трампа должны быть противоположны. Второй источник отметил, что перед встречей Трампа и Путина советники американского президента обсудили с ним аннексию Крыма и вероятное российское вмешательство в выборы, однако Трамп принял свои решения относительно заявлений.

Глава Белого дома также дал понять, что больше рад встрече с Путиным, чем переговорам с союзниками по НАТО, состоявшихся на прошлой неделе.

"Ему очень понравился саммит с Ким Чен Ыном. Он думает, что может посмотреть в глаза этим ребятам, польстить им и заключить соглашения", – отметили источники.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля рассказал, что позиция американского лидера и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой. Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что он поднял вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и не обвинял Россию во вмешательстве в президентские выборы. 13 июля Министерство юстиции США обвинило 12 офицеров российских разведывательных служб во вмешательстве в американские выборы.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости США Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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