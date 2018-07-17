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США нададуть українській армії 100 мільйонів доларів

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США нададуть допомогу Україні ще на 100 млн доларів
США нададуть допомогу Україні ще на 100 млн доларів / texty.org.ua

Сполучені Штати нададуть допомогу Україні для укріплень обороноздатності української армії на 100 мільйонів доларів.

Про це повідомив міністр оборони України Полторак, інформує РБК-Україна.

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За його словами, після прийняття Україною закону про національну безпеку США провели аналіз документа. Також були позитивні відгуки реформуванні збройних сил Украни.

Найближчим часом США нададуть допомогу Україні для укріплень обороноздатності української армії, для поставки озброєння, техніки, оснащення на 100 мільйонів доларів,
– зазначив Полторак.

Він повідомив, про що вдалося домовитися з міністрами оборони США і Великобританії. За його словами, він разом з британськими колегами відпрацьовує питання що саме повинна поставляти Великобританія для Збройних Сил України.

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"Міністр оборони Великої Британії буде з візитом в Україні у жовтні місяці, і ми розглядаємо питання", – наголосив глава Міноборони.

Полторак також поділився інформацією про співпрацю з міністром оборони Канади. Їм вже вдалось сформувати й підписати декілька договорів про поставку озброєння для України. Окрім цього, міністр також розповів про хід співпраці України та Польщі в оборонному комплексі:

У нас є тісна співпраця у військово-технічній сфері, а також є питання, пов’язані зі створенням, навчанням і підготовкою спільної бригади україно-польсько-литовської,
– сказав Полторак.

Він також заявив, що Північноатлантичний альянс готовий розглядати не лише питання допомоги, але й прискорення вступу України до НАТО.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини США Гроші
Джерело: 24 Канал
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