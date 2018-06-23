США прекратили военные учения с Южной Кореей

В результате достигнутых договоренностей между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре, США прекращают проведение совместных учений с Южной Кореей.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Трамп продлил санкции против КНДР

"Для поддержки реализации итогов встречи в Сингапуре, в координации с нашим союзником - Южной Кореей, министр обороны Джеймс Маттис на неопределенный срок приостановил проведение ряда учений", – отметила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

По ее словам, США приостанавливает программу Freedom Guardian, а также две учебные программы обмена в рамках сотрудничества с корейской морской программе, запланированные на следующие три месяца.

Напомним, 12 июня лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали итоговый документ во время встречи в Сингапуре, который предусматривает полный отказ Северной Кореи от ядерного оружия.