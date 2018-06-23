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США припинили військові навчання з Південною Кореєю

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Військові навчання
Військові навчання / Фото з відкритих джерел

В результаті досягнутих домовленостей між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином на саміті в Сінгапурі, США припиняють проведення спільних навчань з Південною Кореєю.

Про це повідомляє Reuters.

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"Для підтримки реалізації підсумків зустрічі в Сінгапурі, в координації з нашим союзником - Південною Кореєю, міністр оборони Джеймс Маттіс на невизначений термін припинив проведення низки навчань",  зазначила прес-секретар Пентагону Дана Уайт.

За її словами, США призупиняє програму Freedom Guardian, а також дві навчальні програми обміну в рамках співпраці з корейською морською програмою, заплановані на наступні три місяці.

Нагадаємо, 12 червня лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали підсумковий документ під час зустрічі в Сінгапурі, що передбачає цілковиту відмову Північної Кореї від ядерної зброї.

Теги: Новини політики Новини США КНДР Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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