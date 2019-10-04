США снова не пустили членов российской делегации на Генассамблею ООН

Соединенные Штаты Америки снова не выдали визы некоторым членам российской делегации, которые собирались принять участие в работе первого комитета Генассамблеи ООН.

Об этом 3 октября, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский, сообщает "РИА Новости".

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Из-за этого он предложил взять паузу в работе комитета и с 2020 года перенести его заседание за пределы Соединенных Штатов – в Вену или Женеву

По словам Полянского, треть делегации из России, которая должна была принять участие в работе комитета, не получила американских виз.

Что делает первый комитет Генассамблеи ООН?Это – один из шести главных комитетов Ассамблеи. Занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

"США намеренно отказываются выполнять свои обязательства", – процитировали Полянского на официальной странице постоянного представительства РФ при ООН.

#Polyanskiy: Ever since the end of 2018 #Russia has not been able to take a full-fledged part in the #disarmament segment of the @UN work because of the US visa policy. It is about the US wilfully refusing to comply with its obligations. pic.twitter.com/XAvGPYduiz — Russian Mission UN (@RussiaUN) 3 жовтня 2019 р.

К слову, накануне по меньшей мере 10 членам российской делегации не выдали вовремя американские визы для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке.

74 сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке еще 17 сентября. В первые дни решали в основном процедурные вопросы. Интересная часть, а именно этап дебатов стартовал накануне – 23 сентября по местному времени (в Украине уже было 24 число). Формально 74 сессия продлится год – до сентября 2020 года, когда должны открыть следующую.

Генеральная ассамблея является главным совещательным органом ООН. Она состоит из представителей всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.