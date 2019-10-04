США знову не пустили членів російської делегації на Генасамблею ООН
Сполучені Штати Америки знову не видали візи деяким членам російської делегації, які мали намір взяти участь у роботі першого комітету Генасамблеї ООН.
Про це 3 жовтня, заявив перший заступник постпреда Росії при організації Дмитро Полянський, повідомляє "РИА Новости".
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Через це він запропонував взяти паузу в роботі комітету і з 2020 року перенести його засідання за межі Сполучених Штатів – до Відня або Женеви
За словами Полянського, третина делегації з Росії, яка повинна була взяти участь у роботі комітету, не отримала американських віз.
Що робить перший комітет Генасамблеї ООН?Це – один з шести головних комітетів Асамблеї. Займається питаннями роззброєння і міжнародної безпеки.
"США навмисно відмовляються виконувати свої зобов'язання", – процитували Полянського на офіційній сторінці постійного представництва РФ при ООН.
До слова, напередодні щонайменше 10 членам російської делегації не видали вчасно американські візи для участі в 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що зараз проходить у Нью-Йорку.
74 сесія Генеральної Асамблеї ООН розпочалася у Нью-Йорку ще 17 вересня. У перші дні вирішували здебільшого процедурні питання. Цікавіша частина, а саме етап дебатів стартував напередодні – 23 вересня за місцевим часом (в Україні вже було 24 число). Формально 74 сесія триватиме рік – до вересня 2020 року, коли мають відкрити наступну.
Генеральна асамблея є головним дорадчим органом ООН. Вона складається з представників всіх держав-членів, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, таким як питання миру і безпеки або прийняття нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю.