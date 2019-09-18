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      У Нью-Йорку відкрилася 74-та сесія Генасамблеї ООН

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      У Нью-Йорку відкрилася 74-та сесія Генасамблеї ООН

      У вівторок, 17 вересня о 22:00 за Києвом, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку розпочалося перше засідання 74-ї сесії Генеральної асамблеї.

      У перші дні роботи нової сесії будуть вирішуватися, в основному, процедурні питання, в тому числі пов'язані з розподілом пунктів порядку денного за шістьма основними комітетами Асамблеї, йдеться у повідомленні на сайті Генасамблеї ООН.

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      На відкритті нової сесії виступив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Він привітав з вступом на посаду нового президента Генасамблеї нігерійця Тіджані Мухаммада-Банде.

      Генеральна асамблея грає ключову роль як унікальний та незамінний форум, де світ може збиратися разом та досягати прогресу з нагальних тем,
      – заявив генсек ООН.

      Тіджані Мухаммад-Банді, який був Постійним представником Нігерії при ООН, пообіцяв приділяти пріоритетну увагу питанням миру та безпеки, зокрема, зусиллям щодо запобігання і вирішення конфліктів, а також щодо просування справедливого економічного і соціального порядку. Він нагадав про необхідність зміцнювати діяльність у сфері захисту прав людини й навколишнього середовища, а також домагатися ліквідації бідності.

      Я прошу всіх вас зосередитися на тому, як найкращим чином зміцнити систему ООН, щоб найбільш уразливі люди змогли вибратися з цієї виснажливої павутини злиднів і голоду,
      – сказав Голова Генеральної Асамблеї.

      74 сесія Генасамблеї ООНПрезидента Генасамблеї Тіджані Мухаммад-Банді / Фото ООН

      Раніше Україна внесла власні пріоритети до порядку денного на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН, серед яких чільне місце посідає завершення збройної агресії РФ та деокупація Криму й окремих районів Донбасу.

      74-та сесія Генасамблеї ООН
      Виступ новообраного президента Генасамблеї ООН / Фото ООН

      24 вересня почнуться загальні дебати, перед учасниками яких виступлять 97 глав держав, п'ять віцепрезидентів, 46 глав урядів і 38 міністрів.

      Напередодні, 23 вересня, пройде Саміт з клімату. Його головна мета – узгодити конкретні шляхи виконання Паризької угоди, яка покликана прокласти шлях до екологічно сталого майбутнього. Головні теми майбутнього Саміту: перехід на відновлюваних джерел енергії, фінансування заходів щодо стримування зміни клімату і податок на вуглеці, скорочення промислових емісій і екологізація економіки.

      До слова, Президент України Володимир Зеленський вирушить з першим офіційним візитом у США 23 вересня для участі у 74-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Ймовірно, там він вперше зустрінеться з лідером США Дональдом Трампом.

      Генеральна асамблея є головним дорадчим органом ООН. Вона складається з представників всіх держав-членів, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, таким як питання миру і безпеки або прийняття нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю.

      blog_ava
      Підпал будинку Гонтаревої: у Нацполіції розповіли нові цікаві подробиці
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      Теги: Новини політики ООН Генасамблея ООН Новини США
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