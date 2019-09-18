В Нью-Йорке открылась 74-я сессия Генассамблеи ООН

Во вторник, 17 сентября в 22:00 по Киеву, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началось первое заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи.

В первые дни работы новой сессии будут решаться в основном процедурные вопросы, в том числе связанные с распределением пунктов повестки дня по шести основным комитетами Ассамблеи, говорится в сообщении на сайте Генассамблеи ООН.

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На открытии новой сессии выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он поздравил с вступлением в должность нового президента Генассамблеи нигерийца Тиджани Мухаммада-Банде.

Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса из насущных тем,

– заявил генсек ООН.

Тиджани Мухаммад-Банди, который был Постоянным представителем Нигерии при ООН, пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка. Он напомнил о необходимости укреплять деятельность в сфере защиты прав человека и окружающей среды, а также добиваться ликвидации бедности.

Я прошу всех вас сосредоточиться на том, как наилучшим образом укрепить систему ООН, чтобы наиболее уязвимые люди смогли выбраться из этой изнурительной паутины нищеты и голода,

– сказал Председатель Генеральной Ассамблеи.



Президента Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банди / Фото ООН

Ранее Украина внесла собственные приоритеты в повестку дня на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, среди которых главное место занимает завершения вооруженной агрессии РФ и деоккупация Крыму и отдельных районов Донбасса.

Накануне, 23 сентября, пройдет Саммит по климату. Его главная цель – согласовать конкретные пути выполнения Парижского соглашения, которое призвано проложить путь к экологически устойчивому будущему.

Главные темы будущего саммита: переход на возобновляемых источников энергии, финансирование мероприятий по сдерживанию изменения климата и налог на углероде, сокращение промышленных эмиссий и экологизация экономики.

Выступление новоизбранного президента Генассамблеи ООН / Фото ООН

24 сентября начнутся общие дебаты, перед участниками которых выступят 97 глав государств, пять вице-президентов, 46 глав правительств и 38 министров.

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский отправится с первым официальным визитом в США 23 сентября для участия в семьдесят четвёртой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вероятно, там он впервые встретится с лидером США Дональдом Трампом.

Генеральная Ассамблея является главным совещательным органом ООН. Она состоит из представителей всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или принятия новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.