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      США ввели новые санкции против Кубы

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      США не устраивает поддержка Кубой президента Венесуэлы Мадуро
      США не устраивает поддержка Кубой президента Венесуэлы Мадуро / AP

      США решили ужесточить правила экспорта самолетов и телекоммуникационного оборудования на Кубу из-за несоблюдения прав человека и поддержки Гаваной режима Мадуро в Венесуэле.

      США запретят денежные пожертвования в эту страну, если они направляются организациям, связанным с правительством Кубы или правящей коммунистической партией. Об этом говорится в заявлении Бюро промышленности и безопасности при американском министерстве торговли, опубликованном на сайте Федерального реестра.

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      В заявлении говорится, что санкции вводятся за "репрессии режима против кубинского народа".

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      Что известно об отношениях США и Кубы?
      США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. Борьба против эмбарго является приоритетом внешней политики карибской страны. С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.

      По данным кубинских властей, "блокада" (так официальная Гавана называет эмбарго) со стороны США за весь период своего действия нанесла ущерб экономике Кубы в размере 134,5 милярда долларов. Если же измерять потери от действующих уже более полувека санкций с учетом обесценения доллара по отношению к золоту, то они достигнут 933 миллиардов долларов.

      В декабре 2014 года Барак Обама объявил о начале политики примирения с Гаваной. Куба и США возобновили дипломатические отношения после 54-летнего перерыва.

      В ноябре 2016 года Трамп потребовал пересмотра договора о нормализации отношений с Кубой. США заявили, что Гавана должна открыть рынки, обеспечить свободу вероисповедания и положить конец другим нарушениям прав человека. 16 июня глава Белого дома объявил, что отменяет односторонние шаги предыдущей администрации США.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости США Венесуэла Куба Санкции
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