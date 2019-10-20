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      США запровадили нові санкції проти Куби

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      США не влаоштовує підтримка Кубою президента Венесуели Мадуро
      США не влаоштовує підтримка Кубою президента Венесуели Мадуро / AP

      США вирішили посилити правила експорту літаків і телекомунікаційного устаткування на Кубу через недотримання прав людини і підтримки Гаваною режиму Мадуро в Венесуелі.

      США заборонять грошові пожертвування у цю країну, якщо вони направляються організаціям, пов'язаним з урядом Куби або правлячою комуністичною партією. Про це йдеться у заяві Бюро промисловості та безпеки при американському міністерстві торгівлі, опублікованому на сайті Федерального реєстру.

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      У заяві мовиться, що санкції вводяться через "репресії режиму проти кубинського народу".

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      Що відомо про стосунки США і Куби? США розірвали дипломатичні зв'язки з Кубою в 1961 році у відповідь на націоналізацію американської власності на острові. Після цього Вашингтон оголосив про введення відносно країни торгово-економічного ембарго. Боротьба проти ембарго є пріоритетом зовнішньої політики карибської країни. З 1992 року Куба щорічно подає на розгляд Генеральної Асамблеї ООН проект резолюції про необхідність скасування американського ембарго. На підтримку документа незмінно голосує переважна більшість держав – членів всесвітньої організації.

      За даними кубинської влади, "блокада" (так офіційна Гавана називає ембарго) з боку США за весь період своєї дії завдала шкоди економіці Куби в розмірі 134,5 мілярда доларів. Якщо ж вимірювати втрати від діючих вже понад півстоліття санкцій з урахуванням знецінення долара по відношенню до золота, то вони досягнуть 933 мільярди доларів.

      У грудні 2014 року Барак Обама оголосив про початок політики примирення з Гаваною. Куба та США відновили дипломатичні відносини після 54-річної перерви.

      У листопаді 2016 року Трамп вимагав перегляду договору про нормалізацію відносин із Кубою. США заявили, що Гавана має відкрити ринки, забезпечити свободу віросповідання й покласти край іншим порушенням прав людини. 16 червня глава Білого дому оголосив, що скасовує односторонні кроки попередньої адміністрації США.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини США Санкції Куба Венесуела
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