05:06
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА НА ХІМЗАВОДІ В КАЛУШІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС

      На Кубі підрахували збитки від блокади з боку США у 2018 році

      22 Читать новость на русском
      Куба підрахувала збитки від санкцій США
      Куба підрахувала збитки від санкцій США / Фото з відкритих джерел

      Міністр економіки і планування Куби Алехандро Хіль розповів, що щоденний збиток економіці країни від торгово-економічного і фінансового ембарго з боку США у 2018 році склав близько 12 мільйонів доларів, що негативним чином позначається на рівні життя населення країни.

      Про це повідомило видання Trabajadores.

      Читайте також: США вводять нові санкції проти Венесуели, Куби та Нікарагуа

      У цьому році блокада обійшлася економіці нашої країни в 4,3 мільярди доларів. Якщо розділити цю цифру на 365 днів, це дасть результат приблизно в 12 мільйонів доларів на день. Скільки економіка може зробити з цими грошима! Цей збиток має великий вплив на темпи зростання в цілому, а також на доступність товарів і послуг для населення,
      – заявив Алехандро Хіль.

      США розірвали дипломатичні зв'язки з Кубою в 1961 році у відповідь на націоналізацію американської власності на острові. Після цього Вашингтон оголосив про введення відносно країни торгово-економічного ембарго. Боротьба проти ембарго є пріоритетом зовнішньої політики карибської країни. З 1992 року Куба щорічно подає на розгляд Генеральної Асамблеї ООН проект резолюції про необхідність скасування американського ембарго. На підтримку документа незмінно голосує переважна більшість держав – членів всесвітньої організації.

      За даними кубинської влади, "блокада" (так офіційна Гавана називає ембарго) з боку США за весь період своєї дії завдала шкоди економіці Куби в розмірі 134,5 мілярда доларів. Якщо ж вимірювати втрати від діючих вже понад півстоліття санкцій з урахуванням знецінення долара по відношенню до золота, то вони досягнуть 933 мільярди доларів.

      Теги: Новини США Куба Санкції
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      14 січня , 23:00 "Наш парнишка" Дональд Трамп – российский шпион
      Іван Яковина 991
      Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      14 січня , 22:13 Головні новини 14 січня: пожежа у Києво-печерській лаврі і зухвале вбивство мера Гданська
      2940
      Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      14 січня , 22:02 Війна – це не тільки втрати: про фронт і кохання
      Повернись живим 257
      Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      14 січня , 20:33 Топ-8 найграндіозніших торговельних центрів світу
      Наталія Печерська 2035
      Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      14 січня , 20:01 Згода на секс це: міфи про добровільний дозвіл в малюнках
      Ірина Поліщук 3916
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Пакуємо сумки: на двох планетах Сонячної системи існують алмазні дощі
       22 серпня 2017 , 19:06
      У Росії спалахнув нафтопереробний завод: фото з місця інциденту
       13 січня , 10:54
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук