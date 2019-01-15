На Кубі підрахували збитки від блокади з боку США у 2018 році

Міністр економіки і планування Куби Алехандро Хіль розповів, що щоденний збиток економіці країни від торгово-економічного і фінансового ембарго з боку США у 2018 році склав близько 12 мільйонів доларів, що негативним чином позначається на рівні життя населення країни.

Про це повідомило видання Trabajadores.

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У цьому році блокада обійшлася економіці нашої країни в 4,3 мільярди доларів. Якщо розділити цю цифру на 365 днів, це дасть результат приблизно в 12 мільйонів доларів на день. Скільки економіка може зробити з цими грошима! Цей збиток має великий вплив на темпи зростання в цілому, а також на доступність товарів і послуг для населення,

– заявив Алехандро Хіль.

США розірвали дипломатичні зв'язки з Кубою в 1961 році у відповідь на націоналізацію американської власності на острові. Після цього Вашингтон оголосив про введення відносно країни торгово-економічного ембарго. Боротьба проти ембарго є пріоритетом зовнішньої політики карибської країни. З 1992 року Куба щорічно подає на розгляд Генеральної Асамблеї ООН проект резолюції про необхідність скасування американського ембарго. На підтримку документа незмінно голосує переважна більшість держав – членів всесвітньої організації.

За даними кубинської влади, "блокада" (так офіційна Гавана називає ембарго) з боку США за весь період своєї дії завдала шкоди економіці Куби в розмірі 134,5 мілярда доларів. Якщо ж вимірювати втрати від діючих вже понад півстоліття санкцій з урахуванням знецінення долара по відношенню до золота, то вони досягнуть 933 мільярди доларів.