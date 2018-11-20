США ввели санкции против России за поставки нефти в Сирию
США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти из Ирана в Сирию. В санкционные списки попали 6 физических лиц и 3 организации, которые способствовали поставкам нефти правительству Сирии.
Об этом сообщает Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.
В Минфине США сообщили, что власти страны раскрыли схему поставок иранской нефти через российские компании в Сирию в обход санкций Вашингтона.
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Так, под санкции попали Global Vision Group и "Промсырьеимпорт". В санкционном списке оказался и первый заместитель гендиректора "Промсырьеимпорта" Андрей Догаев.
Кроме того, санкции введены против MB BANK – АО "МИР БИЗНЕС БАНК", зарегистрированного в Москве.
К слову, 8 ноября США ввели новые санкции против России, связанные с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.