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      Санкции против Кремля: ПА НАТО приняла сразу три критические резолюции по России

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      Парламентская ассамблея НАТО обсудила и приняла три резолюции в отношении России, в которых идет речь о нарушении международного права со стороны Федерации, осуждении агрессии против Украины, усилении антироссийских санкций, а также увеличении инвестиции Альянса в производство вооружения для сдерживания агрессии Кремля и противостояния шантажу со стороны последнего.

      Автором первой резолюции под названием "Обновление реакции на российские гибридные атаки" является британский депутат Лорд Джоплинг. Он критикует Россию за вмешательство в демократические процессы других государств, агрессию против Украины, использование ядовитых химических соединений, нарушение международного права и другие безответственные действия. Джоплинг рекомендует странам-членам НАТО ряд рекомендаций. В частности – существенное расширение санкций против РФ.

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      Во второй резолюции под названием "Усиление сдерживания НАТО на востоке" внимание обратили на усиление дестабилизационного поведения России на мировой арене. И предложили отреагировать путем увеличения инвестиций в разработку современного вооружения, способного сдерживать амбиции Москвы. Кроме этого в ходе дебатов представили два расширенных отчета с детальным анализом вызовов, которые Россия создает для НАТО.

      Джоплінг

      Лорд Джоплинг критикует Россию за агрессию против Украины

      Делегаты из 29 стран приняли еще одну резолюцию "Энергетическая безопасность: стратегический вызов для Альянса". Ее автор, член литовского сейма Аушрине Армонайте, напомнила миру историю длительного энергетического шантажа Россией и призвала государства-члены НАТО активно работать над разнообразием источников поставок энергетических ресурсов.

      Армонайте

      Аушрине Армонайте напомнила историю длительного энергетического шантажа России

      Упоминается в резолюции и Украина. Отмечена необходимость решения проблемы энергоизоляции, которую может повлечь попытка России построить трубопровод в обход страны.

      Напомним, Парламентская ассамблея НАТО длилась прошедшую неделю в канадском городе Галифакс. Украинские делегаты принимали активное участие в работе и добились внесения существенных правок в итоговые документы. К слову, 19 ноября ПА избрала своим новым президентом члена британского парламента Мадлен Мун.

      российский вопрос на парламентской ассамблее нато: хроника событий
      Теги: Новости политики Новости России Санкции НАТО
      Источник: 24 канал
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