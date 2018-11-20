Санкции против Кремля: ПА НАТО приняла сразу три критические резолюции по России

Парламентская ассамблея НАТО обсудила и приняла три резолюции в отношении России, в которых идет речь о нарушении международного права со стороны Федерации, осуждении агрессии против Украины, усилении антироссийских санкций, а также увеличении инвестиции Альянса в производство вооружения для сдерживания агрессии Кремля и противостояния шантажу со стороны последнего.

Автором первой резолюции под названием "Обновление реакции на российские гибридные атаки" является британский депутат Лорд Джоплинг. Он критикует Россию за вмешательство в демократические процессы других государств, агрессию против Украины, использование ядовитых химических соединений, нарушение международного права и другие безответственные действия. Джоплинг рекомендует странам-членам НАТО ряд рекомендаций. В частности – существенное расширение санкций против РФ.

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Во второй резолюции под названием "Усиление сдерживания НАТО на востоке" внимание обратили на усиление дестабилизационного поведения России на мировой арене. И предложили отреагировать путем увеличения инвестиций в разработку современного вооружения, способного сдерживать амбиции Москвы. Кроме этого в ходе дебатов представили два расширенных отчета с детальным анализом вызовов, которые Россия создает для НАТО.

Лорд Джоплинг критикует Россию за агрессию против Украины

Делегаты из 29 стран приняли еще одну резолюцию "Энергетическая безопасность: стратегический вызов для Альянса". Ее автор, член литовского сейма Аушрине Армонайте, напомнила миру историю длительного энергетического шантажа Россией и призвала государства-члены НАТО активно работать над разнообразием источников поставок энергетических ресурсов.

Аушрине Армонайте напомнила историю длительного энергетического шантажа России

Упоминается в резолюции и Украина. Отмечена необходимость решения проблемы энергоизоляции, которую может повлечь попытка России построить трубопровод в обход страны.

Напомним, Парламентская ассамблея НАТО длилась прошедшую неделю в канадском городе Галифакс. Украинские делегаты принимали активное участие в работе и добились внесения существенных правок в итоговые документы. К слову, 19 ноября ПА избрала своим новым президентом члена британского парламента Мадлен Мун.