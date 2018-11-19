Новым президентом ПА НАТО стала британка Мадлен Мун: ее уже пригласили в Украину

19 ноября Парламентская ассамблея НАТО избрала своим новым президентом члена британского парламента Мадлен Мун. Она заменила на этом посту итальянца Паоло Али.

Об этом сообщила глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

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Новым президентом ПА НАТО избрали члена делегации Великобритании Маделин Мун. Вчера от имени нашей делегации поздравили ее с избранием,

– написала Фриз.

Она также отметила, что Мун должна продолжать деятельность своего предшественника Паоло Али в укреплении единства Ассамблеи и в развитии солидарности всех наций для защиты демократии, поддержки обороны и безопасности.

"Следует напомнить, что ее доклад о ССО был принят Комитетом по вопросам безопасности и обороны единогласно. Она также подчеркнула, что ее визиты будут сопровождаться активным общением с молодежью, которая должна понимать современные вызовы и угрозы", – рассказала Фриз.

Известно, что Мун работает в ПА нато с 2009 года.

Кроме этого, представительница украинской делегации заявила, что уже успела пригласить новоизбранного президента в Украину.



Представительницы украинской делегации с президентом ПА НАТО Мадлен Мун