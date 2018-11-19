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      Новым президентом ПА НАТО стала британка Мадлен Мун: ее уже пригласили в Украину

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      Мадлен Мун – новоизбранный президент ПА НАТО
      Мадлен Мун – новоизбранный президент ПА НАТО / Фото из открытых источников

      19 ноября Парламентская ассамблея НАТО избрала своим новым президентом члена британского парламента Мадлен Мун. Она заменила на этом посту итальянца Паоло Али.

      Об этом сообщила глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

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      Новым президентом ПА НАТО избрали члена делегации Великобритании Маделин Мун. Вчера от имени нашей делегации поздравили ее с избранием,
      – написала Фриз.

      Она также отметила, что Мун должна продолжать деятельность своего предшественника Паоло Али в укреплении единства Ассамблеи и в развитии солидарности всех наций для защиты демократии, поддержки обороны и безопасности.

      "Следует напомнить, что ее доклад о ССО был принят Комитетом по вопросам безопасности и обороны единогласно. Она также подчеркнула, что ее визиты будут сопровождаться активным общением с молодежью, которая должна понимать современные вызовы и угрозы", – рассказала Фриз.

      Известно, что Мун работает в ПА нато с 2009 года.

      Кроме этого, представительница украинской делегации заявила, что уже успела пригласить новоизбранного президента в Украину.

      НАТО Мадлен Мун
      Представительницы украинской делегации с президентом ПА НАТО Мадлен Мун

      Теги: Новости политики Новости Украины Великобритания НАТО
      Источник: 24 Канал
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