Новим президентом ПА НАТО стала британка Мадлен Мун: її вже запросили до України

19 листопада Парламентська асамблея НАТО обрала своїм новим президентом члена британського парламенту Мадлен Мун. Вона замінила на цій посаді італійця Паоло Алі.

Про це повідомила очільниця постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

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Новим Президентом ПА НАТО обрали члена делегаціі Великобританії Маделін Мун. Вчора від імені нашої делегації привітали її з обранням,

– написала Фріз.

Вона також зазначила, що Мун повинна продовжувати діяльність свого попередника Паоло Алі у зміненні єдності Асамблеї й в розбудові солідарності усіх націй для захисту демократії, підтримки оборони й безпеки.

"Слід нагадати, що її доповідь про ССО була ухвалена Комітетом з питань безпеки і оборони одностайно. Вона також підкреслила, що її візити будуть супроводжуватись активним спілкуванням з молоддю, яка має розуміти сучасні виклики і загрози", – розповіла Фріз.

Відомо, що Мун працює у ПА нато з 2009 року.

Окрім цього, представниця української делегації заявила, що вже встигла запросити новообраного президента до України.



Представниці української делегації із президентом ПА НАТО Мадлен Мун