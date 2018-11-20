Санкції проти Кремля: ПА НАТО ухвалила одразу три критичні резолюції щодо Росії

Парламентська асамблея НАТО обговорила та прийняла три резолюції щодо Росії, у яких йде мова про порушення міжнародного права з боку Федерації, засудження агресії проти України, посилення антиросійських санкцій, а також збільшення інвестиції Альянсу у виробництво озброєння для стримування агресії Кремля та протистояння шантажу з боку останнього.

Автором першої резолюції під назвою "Оновлення реакції на російські гібридні атаки" є британський депутат Лорд Джоплінг. Він критикує Росію за втручання у демократичні процеси інших держав, агресію проти України, використання отруйних хімічних сполук, порушення міжнародного права та інші безвідповідальні дії. Джоплінг рекомендує країнам-членам НАТО низку рекомендацій. Зокрема – суттєве розширення санкцій проти РФ.

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У другій резолюції під назвою "Посилення стримування НАТО на сході" увагу звернули на посилення дестабілізаційної поведінки Росії на світовій арені. І запропонували відреагувати шляхом збільшення інвестицій у розробку сучасного озброєння, спроможного стримувати амбіції Москви. Окрім цього у ході дебатів представили два розширених звіти з детальним аналізом викликів, які Росія створює для НАТО.



Лорд Джоплінг критикує Росію за агресію проти України

Делегати з 29 країн ухвалили ще одну резолюцію "Енергетична безпека: стратегічний виклик для Альянсу". Її авторка, членкиня литовського сейму Аушріне Армонайте, нагадала світу історію тривалого енергетичного шантажування Росією і закликала держави-члени НАТО активно працювати над урізноманітненням джерел постачання енергетичних ресурсів.



Аушріне Армонайте нагадала історію тривалого енергетичного шантажування Росією

Згадується в резолюції й України – наголошено на необхідності розв'язання проблеми енергоізоляції, яку може спричинити спроба Росії побудови трубопроводу в обхід країни.

Нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО тривала минулий тиждень у канадському місті Галіфакс. Українські делегати брали активну участь у роботі та досягли внесення суттєвих правок у підсумкові документи. До слова, 19 листопада ПА обрала своїм новим президентом члена британського парламенту Мадлен Мун.