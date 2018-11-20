США ввели санкції проти Росії за поставки нафти в Сирію

США ввели санкції проти російських компаній за поставки нафти з Ірану до Сирії. До санкційних списків потрапили 6 фізичних осіб і 3 організації, які сприяли постачанню нафти уряду Сирії.

Про це повідомляє Управління по контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США.

У Мінфіні США повідомили, що влада країни розкрили схему поставок іранської нафти через російські компанії в Сирію в обхід санкцій Вашингтона.

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Так, під санкції потрапили Global Vision Group і "Промсырьеимпорт". У списку санкцій опинися і перший заступник гендиректора "Промсырьеимпорта" Андрій Догаєв.

Крім того, санкції введені проти MB BANK – АТ "МИР БИЗНЕС-БАНК", зареєстрованого у Москві.

До слова, 8 листопада США ввели нові санкції проти Росії, які пов’язані з анексією Криму і агресією на Донбасі.