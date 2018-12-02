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      США заявляют о новой ракетной угрозе: Иран не намерен останавливать испытания

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      Иран продолжит ракетные испытания, несмотря на реакцию США
      Иран продолжит ракетные испытания, несмотря на реакцию США / Фото из открытых источников

      Иран не остановит ракетных испытаний из-за беспокойства Вашингтона по поводу возможной эскалации в регионе. При этом представители вооруженных сил страны утверждают, что такие испытания проводятся для обороны.

      Об этом сообщает DW.

      Читайте также: "Могут добраться до европейских столиц": в НАТО встревожены новыми российскими ракетами

      24 канал писал, что Вашингтон встревожен испытаниями баллистических ракет в Иране. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что диапазон этих ракет позволит им наносить удары по частям Европы и по любой точке на Ближнем Востоке.

      Однако Иран не планирует брать во внимание предостережения США по поводу нарушений резолюций Совбеза ООН и усиление рисков эскалации в регионе. Позицию страны озвучил представитель вооруженных сил Исламской Республики, генерал Абольфазль Шекарче.

      Иран намерен продолжать ракетные испытания. Подобные тесты проводятся для обороны,
      – заявил он.

      Напомним, ранее Вашингтон официально объявил о расторжении Договора о дружбе с Ираном, который действует между странами уже более 60 лет. Впоследствии, вступил в силу новый пакет санкций США в отношении Ирана, действовавших до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года (JCPOA), из которого Дональд Трамп вывел Америку в мае. Сейчас новые экономические ограничения против Тегерана коснутся сделок с нефтью, финансовых операций, энергетики и судоходства.

      Теги: Новости политики Оружие Ядерная безопасность Новости США Иран
      Источник: 24 Канал
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