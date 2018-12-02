США заявляют о новой ракетной угрозе: Иран не намерен останавливать испытания

Иран не остановит ракетных испытаний из-за беспокойства Вашингтона по поводу возможной эскалации в регионе. При этом представители вооруженных сил страны утверждают, что такие испытания проводятся для обороны.

Об этом сообщает DW.

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24 канал писал, что Вашингтон встревожен испытаниями баллистических ракет в Иране. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что диапазон этих ракет позволит им наносить удары по частям Европы и по любой точке на Ближнем Востоке.

Однако Иран не планирует брать во внимание предостережения США по поводу нарушений резолюций Совбеза ООН и усиление рисков эскалации в регионе. Позицию страны озвучил представитель вооруженных сил Исламской Республики, генерал Абольфазль Шекарче.

Иран намерен продолжать ракетные испытания. Подобные тесты проводятся для обороны,

– заявил он.

Напомним, ранее Вашингтон официально объявил о расторжении Договора о дружбе с Ираном, который действует между странами уже более 60 лет. Впоследствии, вступил в силу новый пакет санкций США в отношении Ирана, действовавших до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года (JCPOA), из которого Дональд Трамп вывел Америку в мае. Сейчас новые экономические ограничения против Тегерана коснутся сделок с нефтью, финансовых операций, энергетики и судоходства.