США заявляють про нову ракетну загрозу: Іран не має наміру зупиняти випробування

Іран не зупинить ракетних випробувань через занепокоєння Вашингтону щодо можливої ескалації в регіоні. Натомість представники збройних сил країни стверджують, що такі випробовування проводяться для оборони.

Про це повідомляє DW.

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24 канал писав, що Вашингтон стривожений випробовуваннями балістичних ракет в Ірані. Державний секретар США Майк Помпео наголосив, що діапазон цих ракет дозволить їм завдавати удари по частинах Європи та по будь-якій точці на Близькому Сході.

Однак Іран не планує брати до уваги застереження США щодо порушень резолюцій Радбезу ООН та посилення ризиків ескалації в регіоні. Позицію країни озвучив представник збройних сил Ісламської Республіки, генерал Абольфазль Шекарчі.

Іран має намір продовжувати ракетні випробування. Подібні тести "проводяться для оборони,

– заявив він.