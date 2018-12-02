США заявляють про нову ракетну загрозу: Іран не має наміру зупиняти випробування
Іран не зупинить ракетних випробувань через занепокоєння Вашингтону щодо можливої ескалації в регіоні. Натомість представники збройних сил країни стверджують, що такі випробовування проводяться для оборони.
Про це повідомляє DW.
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24 канал писав, що Вашингтон стривожений випробовуваннями балістичних ракет в Ірані. Державний секретар США Майк Помпео наголосив, що діапазон цих ракет дозволить їм завдавати удари по частинах Європи та по будь-якій точці на Близькому Сході.
Однак Іран не планує брати до уваги застереження США щодо порушень резолюцій Радбезу ООН та посилення ризиків ескалації в регіоні. Позицію країни озвучив представник збройних сил Ісламської Республіки, генерал Абольфазль Шекарчі.
Іран має намір продовжувати ракетні випробування. Подібні тести "проводяться для оборони,
– заявив він.
Нагадаємо, раніше Вашингтон офіційно оголосив про розірвання Договору про дружбу з Іраном, який діє між країнами вже понад 60 років. Згодом, набрав чинності новий пакет санкцій США щодо Ірану, які діяли до підписання Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми від 2015 року (JCPOA), з якого Дональд Трамп вивів Америку в травні. Наразі нові економічні обмеження проти Тегерана торкнуться угод з нафтою, фінансових операцій, енергетики та судноплавства.