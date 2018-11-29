"Можуть дістатися до європейських столиць": у НАТО стривожені новими російськими ракетами

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову заявив про порушення Росією договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. У НАТО закликають Кремль не розміщувати нові ракети в Європі.

Про це він написав у своїй колонці для іспанського видання El Pais і італійської La Repubblica, текст якої цитує сайт НАТО.

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Так, Столтенберг повідомляє, що протягом останніх років Росія розробила, виготовила, випробувала і розгорнула нову ракету середньої дальності – SSC-8.

SSC-8 мобільна і її легко сховати. Вона здатна переносити ядерні боєголовки. Це скорочує час попередження до хвилин, знижуючи поріг ядерного конфлікту. І вона може дістатися до європейських столиць,

– стверджує Столтенберг.

Генсек НАТО наголошує, що дії Росії підривають договір про РСМД і ставлять його під серйозну загрозу. Він також нагадав, що Сполучені Штати виконують свої зобов'язання за договором. В Європі немає нових ракет США, зате є нові російські.

Відтак у НАТО наголошують, що дотримання договору лише однією стороною робить його неефективним.

"Якщо договір більше не впливає на реальність, то це не що інше, як аркуш паперу", – зазначив генсек.

Столтенберг також зазначає, що Росія не звертає уваги на заклики.

Недостатнє залучення Москви лише посилює нашу оцінку того, що нова ракетна система являє серйозну загрозу для стратегічної стабільності в Європі,

– додав він.

Альянс закликає Росію "негайно забезпечити" повне дотримання ракетного договору з повною прозорістю.

Нагадаємо, голова Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості.



У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР.



Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.