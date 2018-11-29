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      "Могут достать до европейских столиц": в НАТО встревожены новыми российскими ракетами

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      В НАТО обеспокоены новыми российскими ракетами
      В НАТО обеспокоены новыми российскими ракетами / Фото из открытых источников

      Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил о нарушении Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В НАТО призывают Кремль не размещать новые ракеты в Европе.

      Об этом он написал в своей колонке для испанского издания El Pais и итальянской La Repubblica, текст которой цитирует сайт НАТО.

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      Так, Столтенберг сообщает, что в течение последних лет Россия разработала, изготовила, испытала и развернула новую ракету средней дальности – SSC-8.

      SSC-8 мобильная и ее легко спрятать. Она способна переносить ядерные боеголовки. Это сокращает время предупреждения до минут, снижая порог ядерного конфликта. И она может достичь до европейских столиц,
      – утверждает Столтенберг.

      Генсек НАТО отмечает, что действия России подрывают договор о РСМД и ставят его под серьезную угрозу. Он также напомнил, что Соединенные Штаты выполняют свои обязательства по договору. В Европе нет новых ракет США, зато есть новые русские.

      Поэтому в НАТО отмечают, что соблюдение договора только одной стороной делает его неэффективным.

      "Если договор больше не влияет на реальность, то это не что иное, как лист бумаги", – отметил генсек.

      Столтенберг также отмечает, что Россия не обращает внимания на призывы.

      Недостаточное вовлечение Москвы только усиливает нашу оценку того, что новая ракетная система представляет серьезную угрозу для стратегической стабильности в Европе,
      – добавил он.

      Альянс призывает Россию "немедленно обеспечить" полное соблюдение ракетного договора с полной прозрачностью.

      Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, который действовал с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности.

      В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же расторгнут Договор о ликвидации РСМД.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР.

      Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости России Новости политики Оружие НАТО Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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