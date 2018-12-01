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      "Вони здатні ударити по Європі": у США занепокоєні ракетними випробуваннями Ірану

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      У США розкритикували випробування Іраном балістичних ракет
      У США розкритикували випробування Іраном балістичних ракет / Фото з відкритих джерел

      Іран провів випробовування балістичної ракети, здатної доставляти ядерні боєголовки до Європи. У США стверджують, що такі дії порушують резолюцію Радбезу ООН та посилюють ризики ескалації в регіоні.

      Про це заявив державний секретар США Майка Помпео, пише "Укрінформ".

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      Так, нова ракета здатна переносити велику кількість боєголовок.

      Іранський режим щойно провів випробування балістичної ракети середньої дальності, здатної переносити багато боєголовок. Ракета має діапазон, який дозволяє завдавати удари по частинах Європи та по будь-якій точці на Близькому Сході,
      – наголосив він.

      Помпео підкреслив, що ці випробування порушують резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, яка забороняє Ірану будь-яку активність, пов'язану з балістичними ракетами, призначеними для доставки ядерної зброї. 

      Глава Держдепу зауважив, що кількість ракетних випробувань Ірану продовжує зростати, і це "акумулює" ризики ескалації в регіоні.

      "Ми засуджуємо ці дії й закликаємо Іран негайно припинити всю активність, пов'язану з балістичними ракетами, призначеними для доставки ядерної зброї", – сказав Помпео

      Нагадаємо, раніше Вашингтон офіційно оголосив про розірвання Договору про дружбу з Іраном, який діє між країнами вже понад 60 років.

      Згодом, набрав чинності новий пакет санкцій США щодо Ірану, які діяли до підписання Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми від 2015 року (JCPOA), з якого Дональд Трамп вивів Америку в травні. Наразі нові економічні обмеження проти Тегерана торкнуться угод з нафтою, фінансових операцій, енергетики та судноплавства.

       

      Теги: Новини політики Іран Новини США Ядерна безпека Зброя
      Джерело: 24 Канал
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