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      США останавливают пассажирское сообщение с Великобританией и Ирландией

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      США временно останавливают пассажирское сообщение с Великобританией и Ирландией из-за вспышки коронавируса в мире. Решение вступает в силу с 17 марта 2020 года.

      Вицепрезидент Майк Пенс заявил, что после вступления в силу запрета граждане и резиденты США смогут вернуться в Америку из этих стран, сообщает ВВС.

      Кстати Дональд Трамп сдал тест на коронавирус: детали

      Их будут доставлять на "конкретные аэропорты". Президент США не уточнил, о каких именно аэропортах говорится.

      13 марта Дональд Трамп объявил о закрытии транспортого сообщения с Европой на 30 дней. После возвращения из ЕС американцев будут отправлять на карантин.

      Обратите внимание В каких странах из-за коронавируса действует ограничение или запрет въезда: список

      Что известно о коронавирусе в США

      • В США известно о 2 488 случаях заражения коронавирусом.
      • 13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.
      • Закрыли парк развлечений вблизи с Universal Studios в Голливуде.
      • В Калифорнии закрыли известный Диснейленд.
      • Из-за того, что в Нью-Йорке зафиксировали 95 случаев заболевания коронавирусом, в городе раньше других ввели чрезвычайное положение.

      Как Трамп относится к ситуации с коронавирусом?
      Президент США сперва довольно иронично относился к коронавирусу. Длительное время он не считал его проблемой, о чем писал в своем в твиттере.

      Позже в США подтвердили случай заражения коронавирусом у посетителя конференции Американского консервативного союза. На этом мероприятии присутствовал Дональд Трамп. Впоследствии Трамп встретился с руководителями крупнейших фармацевтических компаний страны и попросил их ускорить разработку вакцины от коронавируса.

      Кто сможет въехать в Украину после закрытия границы: объяснение
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Великобритания Дональд Трамп Новости США Новости политики
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