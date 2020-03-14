США останавливают пассажирское сообщение с Великобританией и Ирландией

США временно останавливают пассажирское сообщение с Великобританией и Ирландией из-за вспышки коронавируса в мире. Решение вступает в силу с 17 марта 2020 года.

Вицепрезидент Майк Пенс заявил, что после вступления в силу запрета граждане и резиденты США смогут вернуться в Америку из этих стран, сообщает ВВС.

Кстати Дональд Трамп сдал тест на коронавирус: детали

Их будут доставлять на "конкретные аэропорты". Президент США не уточнил, о каких именно аэропортах говорится.

13 марта Дональд Трамп объявил о закрытии транспортого сообщения с Европой на 30 дней. После возвращения из ЕС американцев будут отправлять на карантин.

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Что известно о коронавирусе в США

В США известно о 2 488 случаях заражения коронавирусом.

13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.

Закрыли парк развлечений вблизи с Universal Studios в Голливуде.

В Калифорнии закрыли известный Диснейленд.

Из-за того, что в Нью-Йорке зафиксировали 95 случаев заболевания коронавирусом, в городе раньше других ввели чрезвычайное положение.

Как Трамп относится к ситуации с коронавирусом?

Президент США сперва довольно иронично относился к коронавирусу. Длительное время он не считал его проблемой, о чем писал в своем в твиттере.



Позже в США подтвердили случай заражения коронавирусом у посетителя конференции Американского консервативного союза. На этом мероприятии присутствовал Дональд Трамп. Впоследствии Трамп встретился с руководителями крупнейших фармацевтических компаний страны и попросил их ускорить разработку вакцины от коронавируса.