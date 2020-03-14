США зупиняють пасажирське сполучення з Великою Британією

США тимчасово зупиняють пасажирське сполучення з Великою Британією через спалах коронавірусу у світі. Рішення вступає у силу з 17 березня 2020 року.

Віцепрезидент Майк Пенс заявив, що після набрання чинності заборони громадяни та резиденти США зможуть повернутися до Америки з цих країн, повідомляє ВВС.

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Їх доставлятимуть на "конкретні аеропорти". Віцепрезидент США не уточнив про які саме аеропорти мовиться.

13 березня Дональд Трамп оголосив про закриття транспортого сполучення з Європою на 30 днів. Після повернення з ЄС американців відправлятимуть на карантин.

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Що відомо про коронавірус у США

У США відомо про 2 488 випадки зараження коронавірусом.

13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.

Закрили парк розваг поблизу із Universal Studios у Голлівуді.

У Каліфорнії закрили відомий Діснейленд.

Через те, що у Нью-Йорку зафіксували 95 випадків захворювання на коронавірус, у місті раніше за інших ввели надзвичайний стан.

Як Трамп ставиться до ситуації з коронавірусом? Президент США спершу доволі іронічно ставився до коронавірусу. Тривалий час він не вважав його проблемою, про що писав у своєму у твіттері.



Пізніше у США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Дональд Трамп. Згодом Трамп зустрівся з керівниками найбільших фармацевтичних компаній країни і попросив їх пришвидшити розробку вакцини від коронавірусу.