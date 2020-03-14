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      США зупиняють пасажирське сполучення з Великою Британією

      - Читать новость на русском
      США зупинили сполучення також з ЄС / Getty Images

      США тимчасово зупиняють пасажирське сполучення з Великою Британією через спалах коронавірусу у світі. Рішення вступає у силу з 17 березня 2020 року.

      Віцепрезидент Майк Пенс заявив, що після набрання чинності заборони громадяни та резиденти США зможуть повернутися до Америки з цих країн, повідомляє ВВС.

      До речі Дональд Трамп здав тест на коронавірус: деталі

      Їх доставлятимуть на "конкретні аеропорти". Віцепрезидент США не уточнив про які саме аеропорти мовиться.

      13 березня Дональд Трамп оголосив про закриття транспортого сполучення з Європою на 30 днів. Після повернення з ЄС американців відправлятимуть на карантин.

      Зверніть увагу В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду: список

      Що відомо про коронавірус у США

      • У США відомо про 2 488 випадки зараження коронавірусом.
      • 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
      • Закрили парк розваг поблизу із Universal Studios у Голлівуді.
      • У Каліфорнії закрили відомий Діснейленд.
      • Через те, що у Нью-Йорку зафіксували 95 випадків захворювання на коронавірус, у місті раніше за інших ввели надзвичайний стан.

      Як Трамп ставиться до ситуації з коронавірусом? Президент США спершу доволі іронічно ставився до коронавірусу. Тривалий час він не вважав його проблемою, про що писав у своєму у твіттері.

      Пізніше у США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Дональд Трамп. Згодом Трамп зустрівся з керівниками найбільших фармацевтичних компаній країни і попросив їх пришвидшити розробку вакцини від коронавірусу.

      Коронавірус в Росії: за добу зафіксовано 14 випадків
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Велика Британія Дональд Трамп Новини США Новини політики
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