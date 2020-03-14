США зупиняють пасажирське сполучення з Великою Британією
США тимчасово зупиняють пасажирське сполучення з Великою Британією через спалах коронавірусу у світі. Рішення вступає у силу з 17 березня 2020 року.
Віцепрезидент Майк Пенс заявив, що після набрання чинності заборони громадяни та резиденти США зможуть повернутися до Америки з цих країн, повідомляє ВВС.
До речі Дональд Трамп здав тест на коронавірус: деталі
Їх доставлятимуть на "конкретні аеропорти". Віцепрезидент США не уточнив про які саме аеропорти мовиться.
13 березня Дональд Трамп оголосив про закриття транспортого сполучення з Європою на 30 днів. Після повернення з ЄС американців відправлятимуть на карантин.
Зверніть увагу В яких країнах через коронавірус діє обмеження або заборона в’їзду: список
Що відомо про коронавірус у США
- У США відомо про 2 488 випадки зараження коронавірусом.
- 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
- Закрили парк розваг поблизу із Universal Studios у Голлівуді.
- У Каліфорнії закрили відомий Діснейленд.
- Через те, що у Нью-Йорку зафіксували 95 випадків захворювання на коронавірус, у місті раніше за інших ввели надзвичайний стан.
Як Трамп ставиться до ситуації з коронавірусом? Президент США спершу доволі іронічно ставився до коронавірусу. Тривалий час він не вважав його проблемою, про що писав у своєму у твіттері.
Пізніше у США підтвердили випадок зараження коронавірусом у відвідувача конференції Американського консервативного союзу. На цьому заході був присутній Дональд Трамп. Згодом Трамп зустрівся з керівниками найбільших фармацевтичних компаній країни і попросив їх пришвидшити розробку вакцини від коронавірусу.