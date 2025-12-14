"Минус" поезд, РЭБ и нефтебаза: ССО успешно атаковали вражеские объекты на ВОТ
- ССО Украины в ночь на 14 декабря атаковали объекты на временно оккупированных территориях Донецкой области и Крыма, поразив поезд с горюче-смазочными материалами, нефтебазу и станцию РЭБ.
- Атаки осуществлялись с использованием ударных БПЛА FP-2, чтобы подорвать наступательные возможности российской армии.
Украинские военные из ССО в ночь на 14 декабря ударили по ряду вражеских объектов на временно оккупированной территории нашего государства. В результате этого удалось поразить поезд с горюче-смазочными материалами, РЭБ и нефтебазу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
Что удалось поразить на ВОТ украинским военным?
В ССО отметили, что в ночь на 14 декабря их подразделения осуществили поражение вражеских целей на временно оккупированной территории в Донецкой области и Крыму с использованием ударных БПЛА FP-2.
В оккупированном Крыму, вблизи населенного пункта Янтарное ударные БПЛА ССО поразили поезд с ГСМ (горюче-смазочными материалами – 24 Канал) для оккупационных войск в движении, а также отработали по нефтебазе в населенном пункте Батумино,
– говорится в сообщении.
Как Силы специальных операций отработали по объектам врага на ВОТ / Видео ССО
В Донецкой области в населенном пункте Марьяновка ССО поразили станцию РЭБ "Волна-2", а в районе населенного пункта Докучаевск осуществлено поражение центра подготовки операторов FPV.
"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", – резюмировали военные.
Что еще удалось поразить военным на оккупированных территориях и в России?
Генштаб ВСУ сообщил, что 14 декабря Силы обороны поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае и нефтебазу "Урюпинская" в Волгоградской области. Там были взрывы и пожары.
Кроме того, на оккупированном Запорожье под удары попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных комплексов. А в аннексированном Крыму воины поразили две базы ГСМ, радиолокационную станцию "Каста-2Е2" и радиолокационную станцию 96Л6Е.
Также телеграмм-канал "Крымский ветер" писал, что 14 декабря был зафиксирован пожар на подстанции "Джанкой". Она используется для связи с энергосистемами оккупированных Херсонской и Запорожской областей.