Боялись, что засада: бойцы ССО эвакуировали двух незаконно мобилизованных с Донбасса

Двое мужчин, которых незаконно мобилизовали на временно оккупированных территориях Донбасса, обратились за помощью к ВСУ. Бойцам ССО удалось их эвакуировать.

Об этом 24 каналу рассказал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. По его словам, все началось с того, что несколько недель назад общественный активист и боец ВСУ Виталий Овчаренко записал видеообращение о том, что готов выступить гарантом для украинцев, принудительно и незаконно мобилизованных в ряды вооруженных сил непризнанных квазигруппировок на Донбассе.

Обратите внимание На оккупированной Луганской области боевики мобилизуют детей и промывают мозги на "победобесных" мероприятиях

Как мобилизовали мужчин

На это видеообращение откликнулись двое мужчин. Один из них оставался на оккупированной территории, хотя его семья уже давно уехала на Запад Украины. Он продавал сигареты в киоске, когда однажды пришли российские военные. Они купили сигареты и силой забрали его для мобилизации.

Другой мужчина вышел из дома за едой, но уже не вернулся туда. Оккупанты силой посадили его в машину и привезли на "пункт приема".

Как произошла эвакуация

Эти принудительно мобилизованные связались с Овчаренко, после чего бойцы ССО проработали материал, определили точку сбора и забрали мужчин.

Как заметил Макарук, принимали их "без реверансов", поскольку не знали, не будет ли все это засадой и можно ли доверять мужчинам на 200 процентов. Но военные ССО сработали четко и слаженно, и уже сейчас эвакуированные находятся на относительно безопасной территории и предоставляют достаточно интересную информацию о своем "руководстве" и состоянии сил тех же вооруженных группировок.

Эта операция стала возможной благодаря большому доверию к ВСУ и ССО в частности. Это стало показателем того, что люди на оккупированных территориях верят и доверяют вооруженным силам Украины. Это наиболее важно,

– подчеркнул Макарук.

Он отметил, что сейчас появились новые запросы на эвакуцию из рядов вооруженных сил квазиреспублик, и такую работу будут продолжать.

Макарук признал, что многие люди не понимают, зачем нужно эвакуировать этих мобилизованных. Однако он убежден, что это люди, которые являются украинцами и не хотят воевать против Украины.

"Я уверен, что некоторые из них после проверок и соответствующих законодательных операций захотят продолжить защищать наше отечество уже в рядах ВСУ, как это делают тысячи жителей Донбасса и Луганской области", – добавил он.

Что делать людям на временно оккупированных территориях

Тем жителям временно оккупированных территорий Украины, которые не эвакуировались и находятся под угрозой принудительной мобилизации, Макарук посоветовал все же пытаться выехать, сопротивляться и пытаться контактировать с ВСУ и другими представителями Сил обороны Украины для того, чтобы помочь им в освобождении нашей страны.

Он подчеркнул, что уезжать, если есть возможность, необходимо, ведь у россиян нет понятия о правилах ведения войны. Они просто игнорируют их, им безразлично – гражданский или военный.

По законам войны на оккупированных территориях нельзя проводить мобилизацию. Однако оккупантов это не останавливает, они нарушают международное право и законодательство и совершают такие преступления против человечества,

– подытожил Михаил Макарук.

Макарук рассказал о спасении двух незаконно мобилизованных оккупантами мужчин: смотрите видео



Напомним, что на днях в Снежном Донецкой области российские оккупанты решили мобилизовать мужчину, у которого отсутствует одна нога. Его просто схватили на остановке и забросили в автобус, оставив его костыли на улице.