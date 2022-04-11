ССО уничтожили кадыровскую БТГр в Донецкой области: остался только обгоревший сержант

Украинские военные продолжают титаническую борьбу с врагом. Так, в Донецкой области нашим бойцам удалось уничтожить кадыровскую батальонно-тактическую группу.

Командование Сил специальных операций ВСУ показало нам результаты искусной работы бойцов. Им удалось уничтожить целую кадыровскую БТГр. Уцелел разве один сержант, и то ненадолго.

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Оккупанты приехали в Украину из Чечни

Наши военные осмотрели военные документы. Они свидетельствуют о том, что подразделение дислоцируется в городе Шали, временно оккупированном Чеченской Республике Ичкерия. А уничтожили наши бойцы военнослужащих 1-й батальонно-тактической группы 70-го мотострелкового полка. Он входит в 58-ю армию южного военного округа.

Эта куча их изуродованных тел – лишь часть батальонно-тактической группы, которую воины Сил обороны Украины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области,

– говорится в сообщении.

Это все, что осталось от кадыровцев, уничтоженных нашими военными / Фото ССО ВСУ

Известно, что командира БТГр, а также его начальника ликвидировали в БМП-3 при обстреле. В машине оккупантов чудом выжил разве что сержант Магомедов. Он был обгоревшим, не очень разговорчивым, но все еще подавал признаки жизни.

Украинские военные отмечают, что среди уничтоженного подразделения много вояк, которые убивали мирное население в Сирии. В Украине же они наткнулись на настоящих героев, отправивших их в ад.

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