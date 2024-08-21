ССО показали, как уничтожают инженерную технику и понтоны россиян на Курщине: взрывное видео

Украинские защитники продолжают операцию на территории Курской области. Силы обороны наносят врагу потери в живой силе, технике, а также уничтожают понтонные переправы.

Видео четкой работы опубликовали Силы специальных операций. Бойцы, которые выполняют задачи на Курщине, также рассказали о потерях врага.

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ССО успешно уничтожает понтоны россиян

Операторы ССО успешно уничтожают не только вражескую технику, но и понтоны в Курской области. Так, в сети показали эффективную работу бойцов 8 полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича.

Украинские защитники успешно поразили вражескую инженерную технику с помощью дронов, а после – корректировали огонь HIMARS, который бил по мостам и понтонных переправах.

Бойцы ССО уничтожают вражескую технику и понтоны: смотрите видео

Кроме того, бойцы ССО совместно с Силами обороны поразили и уничтожили:

скопление техники,

полевой склад боекомплекта врага,

горюче-смазочные материалы,

комплекс радиоэлектронной борьбы,

152-миллиметровую пушку Д-20.

В ночь на 21 августа украинские защитники также метко отработали по территории Ростовской области. Так, подразделения Военно-морских сил ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 противника возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области. Сейчас последствия отработки уточняются, однако, по признакам объективного контроля, в точках прицеливания раздавались мощные взрывы.

К слову, ночью оккупанты и сами жаловались на мощные взрывы. В сети писали о якобы ракетном ударе по Ростовской области. В то же время местные власти утверждали, что системы "пе-ве-о" якобы "сбили" все цели.