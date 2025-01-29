Сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВС Украины. Блиндаж с оккупантами забросали взрывчаткой.

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Что известно об операции ССО

Операторы 3 полка ССО совершили успешный налет на вражескую позицию на одном из самых горячих направлений российско-украинской войны. Удалось уничтожить по меньшей мере четырех российских оккупантов. Бойцы тщательно спланировали свою атаку на вражескую позицию.

Группа ССО вплотную ворвалась к россиянам: смотрите видео

Группа ССО дерзко ворвалась вплотную к вражеской позиции на бронированном Humvee. Операторы взяли выход из блиндажа под огневой контроль и забросили внутрь 13 килограммов "семтекса" – пластичной взрывчатки на основе гексогена и тетранитропентаэритрита,

– говорится в сообщении.

Единственное, что осталось после взрыва – воронка и остатки оккупантов. После проведения операции группа ССО успешно отошла в безопасную зону без потерь.