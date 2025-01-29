Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України. Бліндаж із окупантами закидали вибухівкою.

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Що відомо про операцію ССО

Оператори 3 полку ССО здійснили успішний наліт на ворожу позицію на одному з найгарячіших напрямків російсько-української війни. Вдалося знищити щонайменше чотирьох російських окупантів. Бійці ретельно спланували свою атаку на ворожу позицію.

Група ССО впритул увірвалася до росіян: дивіться відео

Група ССО зухвало увірвалася впритул до ворожої позиції на броньованому Humvee. Оператори взяли вихід з бліндажа під вогневий контроль та закинули всередину 13 кілограмів "семтекса" – пластичної вибухівки на основі гексогену та тетранітропентаеритриту,

– йдеться у повідомленні.

Єдине, що залишилося після вибуху – вирва та рештки окупантів. Після проведення операції група ССО успішно відійшла до безпечної зони без жодних втрат.