Інтенсивність штурмових дій Росії починає спадати, хоч і залишається на високому рівні. Про це пише 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Ворог зазнає втрат

Найбільша кількість атак припала на другу половину грудня. Потім відбувся відносний спад. Аналітики відзначили, що ворог з кінця листопада намагається утримувати велику інтенсивність атак, яка переривалася тільки після Нового року.

Ворог зазнає великих втрат, але це не заважає йому відносно швидко відновлювати бойовий чисельний склад своїх з'єднань,

– мовиться в повідомленні.

В розрізі місяців ситуація з атаками наступна:

листопад – 5205;

грудень – 6247;

січень (по 27.01) – 4304.

У січні 44% всіх атак припадає на Покровський напрямок, 13% – на Курський і 10% – на Лиманський.

Українські воїни ліквідували понад 830 тисяч окупантів станом на 29 січня 2025 року. За минулу добу ліквідували понад 1600 загарбниів.