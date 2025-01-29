Интенсивность штурмовых действий России начинает спадать, хоть и остается на высоком уровне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Враг несет потери

Наибольшее количество атак пришлось на вторую половину декабря. Затем произошел относительный спад. Аналитики отметили, что враг с конца ноября пытается удерживать большую интенсивность атак, которая прерывалась только после Нового года.

Враг несет большие потери, но это не мешает ему относительно быстро восстанавливать боевой численный состав своих соединений,

– говорится в сообщении.

В разрезе месяцев ситуация с атаками следующая:

ноябрь – 5205;

декабрь – 6247;

январь (по 27.01) – 4304.

В январе 44% всех атак приходится на Покровское направление, 13% – на Курское и 10% – на Лиманское.

Украинские воины ликвидировали более 830 тысяч оккупантов по состоянию на 29 января 2025 года. За минувшие сутки ликвидировали более 1600 захватчиков.