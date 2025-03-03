Латнику также, похоже, не нравится желание Украины получить репарации от России и вернуть назад свои территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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"Почему парень пришел и отбросил все"

Глава Минторговли США назвал то, что Трамп заранее готовился к ссоре с Зеленским "чушью".

Он начал рассказывать о "хорошей комнате" для подписания соглашения и подготовленном "замечательном обеде".

Мы ожидали, что это будет праздник любви, но ... президент Зеленский пришел, и все, что он просил, это отсутствие уступок, гарантии безопасности, репарации от России в размере 300 миллиардов долларов..,

– начал жаловаться Латник.

Пока Зеленский пытался подчеркнуть важность гарантий безопасности, Трамп хотел лишь "просто говорить о мире".

"Президент говорит, что вы просто возитесь с Третьей мировой войной, прекратите это, давайте просто поговорим о мире, будьте миротворцем, и он (Зеленский – 24 Канал) сказал "нет", и это нас шокировало.. Я говорю вам, что это было шокирующе... Почему парень пришел на церемонию подписания и, по сути, просто отбросил все и сказал, что я здесь не ради мира", – продолжал дальше Латник.

Трамп не участвует в украинской политике, – Латник

Он также заявил, что Трамп "не участвует в украинской политике и хочет быть миротворцем и посредником". Для него важно, чтобы и Зеленский, и Путин сказали, что хотят мира.

"Как любой большой посредник, он собирается победить обе стороны, чтобы сесть за стол, и так, он сказал это на встрече. Сказал "Что ты хочешь, чтобы я сделал?". "Назови Путина террористом, а потом позвони ему и скажи: "Привет, я хотел бы, чтобы ты сидел за столом мира""", – продолжал критиковать позицию Зеленского американец.

И напоследок назвал украинского президента "нарушителем спокойствия".

"Я хочу 300 миллиардов долларов репараций от России. Я хочу, чтобы они покинули мою землю. Я хочу всю землю обратно". Действительно! Вся земля... Это зашло слишком далеко. Это не миротворец. Это нарушитель спокойствия,

– закончил Латник.