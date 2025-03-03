Свое обращение к Джей Ди Венсу прихожане обнародовали на странице храма в Facebook 30 января. Там 2 февраля они выразили сожаление по поводу содеянного, передает 24 Канал.

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Буковинцы УПЦ МП пожалели

Так, в новом обращении прихожане признают, что сделали ошибку, когда обнародовали публичное обращение к американскому правительству. Они заявили, что учитывая последние события поняли, что это обращение только ухудшило отношение к Украине в мире. В общине добавили, что сейчас время объединиться ради поддержки наших воинов. В то же время они отметили, что "остаются любящими православными христианами УПЦ".

Прихожане жалеют о том, что обратились к Венсу: смотрите видео

Напомним, что 26 января в селе Подзахаричи на Буковине за присоединение общины святителя Василия Великого к ПЦУ из 65 зарегистрированных участников голосования выступил 61 человек, еще 4 воздержались от голосования.

После этого прихожане Свято-Васильевского храма УПЦ МП, что в селе Подзахаричи Черновицкой области, обратились к правительству США, в частности к вице-президенту Джей-Ди Вэнсу. Они заявили, что 172 прихожан храма якобы не допустили к участию в голосовании. Кроме того, прихожане высказали мнение, что, мол, на их храм готовят штурм, что может привести к пострадавшим. В обращении они назвали Венса лицом, которое "интересуется соблюдением религиозных свобод и христианских ценностей". Его попросили обратить внимание на ситуацию в Подзахаричах. Кроме того, прихожане хотели организовать встречу с послом США в Украине Бриджит Бринк, пригласили мониторинговую группу ООН, офицера по правам человека ОБСЕ. Тем временем буковинцы в США должны были подготовить письмо к госсекретарю Рубио относительно "вопиющей дискриминации и унижения православных христиан в Подзахаричах и в целом в Украине".

Напомним, что священника ПЦУ Романа Гулу избили во время обряда окропления водой в лицее в селе Ветлы на Волыни. Нападающим был отец одного из школьников, сторонник УПЦ МП.