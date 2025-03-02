Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуться к диалогу с лидером США Дональдом Трампом после их ссоры в Белом доме. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Time.

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Слова нужно подкрепить действиями

По информации издания, после встречи с Зеленским премьер Великобритании позвонил Трампу и президенту Франции Макрону, чтобы сообщить им последние новости. Британские чиновники заявили, что переговоры были "сосредоточены на продвижении вперед".

По словам одного из союзников Кира Страмера, на саммите 2 марта он даст понять лидерам Европы, что "ведутся только одни переговоры – и это переговоры Трампа".

В то же время другой собеседник считает, что Стармер выскажет мнение, что нужно подкрепить свою словесную поддержку Зеленского действиями.

Также издание пишет, что Стармер призвал таки подписать соглашение о полезных ископаемых, которое отсрочили из-за ссоры Трампа и Зеленского в Белом доме.

Британские чиновники считают, что Стармер посоветовал Зеленскому сначала наладить отношения с Трампом, ведь якобы любой мир не будет длительным, если его не будут гарантировать США.

Приоритет премьер-министра – сделать все возможное, чтобы защитить Украину. Это означает, что США должны быть привлечены,

– сказал один из союзников Стармера.

В воскресенье, 2 марта, Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция совместно будут работать с Украиной и, "возможно, одной или двумя другими странами" над созданием нового мирного плана. После его представят США.