Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер порадив президенту України Володимиру Зеленському повернутись до діалогу з лідером США Дональдом Трампом після їхньої сварки у Білому домі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Time.

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Слова потрібно підкріпити діями

За інформацією видання, після зустрічі з Зеленським прем'єр Великої Британії зателефонував Трампу і президенту Франції Макрону, щоб повідомити їм останні новини. Британські посадовці заявили, що переговори були "зосереджені на просуванні вперед".

За словами одного з союзників Кіра Страмера, на саміті 2 березня він дасть зрозуміти лідерам Європи, що "ведуться лише одні переговори – і це переговори Трампа".

Водночас інший співрозмовник вважає, що Стармер висловить думку, що потрібно підкріпити свою словесну підтримку Зеленського діями.

Також видання пише, що Стармер закликав таки підписати угоду про корисні копалини, яку відтермінували через сварку Трампа та Зеленського у Білому домі.

Британські чиновники вважають, що Стармер порадив Зеленському спочатку налагодити відносини з Трампом, адже нібито будь-який мир не буде тривалим, якщо його не гарантуватимуть США.

Пріоритет прем'єр-міністра – зробити все можливе, щоб захистити Україну. Це означає, що США мають бути залучені,

– сказав один із союзників Стармера.

У неділю, 2 березня, Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція спільно працюватимуть з Україною та, "можливо, однією чи двома іншими країнами" над створенням нового мирного плану. Опісля його представлять США.