В СССР их бы уже расстреляли за такую войну, – Арестович о неудачах россиян на Изюмском направлении

Российские войска до сих пор пытаются захватить украинские города, однако особых успехов не имеют. По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, в советское время их бы расстреляли за такое ведение войны.

Оккупанты за 20 дней продвинулись всего на 15 – 17 километров. Об этом Арестович заявил в эфире ютуб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал.

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В Советском союзе россиян бы расстреляли за такую войну

Арестович рассказал, что русские войска немного продвинулись от Изюма до Краматорска и Славянска и заняли 20 квадратных километров. Однако из-за этого не следует паниковать, ведь такое продвижение не свидетельствует об успехе захватчиков.

Советник главы ОП напомнил советские нормы ведения боевых действий. Армейская операция имеет длительность примерно 20 суток, когда ее проводит армия численностью 50 – 80 тысяч. Темпы продвижения за это время должны составлять 200 – 250 километров.

"То есть за 20 суток они должны были пройти 250 километров в глубину, если это успешная операция. Ну, возьмем ее за единицу анализа", – добавил Арестович.

Он отметил, что оккупанты проводят такую военную операцию на Изюмском направлении с 4 апреля.

За это время они продвинулись на 12 – 17 км. В Советском союзе их бы расстреляли за такую войну. Это совершенно неуспешная операция,

– подчеркнул советник главы ОП.

Арестович отметил, что на войне успеваемость или неуспеваемость измеряются не количеством занятых клеток.

"Как в шахматах – вы можете не занять ни одной клетки, мат поставить и все. И даже не обороной и наступлением измеряется успеваемость. Потому что это виды боевых действий – нет никакой разницы обороняться или наступать. Успешность измеряется уничтожением противника. Так вот мы в этом очень успешны", – заметил Арестович.

Он подытожил, что низкие темпы продвижения оккупантов показывают их провал. Ведь враги не выполняют цели своей операции, которая стоит перед ними, – ни военной, ни политической.

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