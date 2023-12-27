Это была вторая стадия распада империи. Первая стадия состоялась в 1917 году, когда из империи вырвались Польша, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония (последние три ненадолго). Вторая стадия распада принесла независимость 14 республикам, в том числе и Украине.

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Впереди – третья стадия распада

Я не знаю, когда и как завершится война, но в случае российского поражения ее следствием очень высокой вероятностью будет третья стадия распада. Скорее всего, окончательная, хотя, возможно, предпоследняя.

Сейчас мы имеем ситуацию, почти во всем напоминающую 1991 год:

неудачная имперская война – ее цели не достигнуты;

экономический кризис – не хватает денег для перераспределения, а это самая главная "скрепа";

крах идеологии и попыток создать общую идентичность;

нехватка базовой безопасности для масс и элит;

демонстрация недостаточной способности силовиков – уменьшение страха.

Но вдобавок действуют несколько факторов, которых не было в 1991 году. Речь идет о санкциях, ведь тогда Запад помогал, а сейчас наоборот. Также важен интернет, как средство коммуникации и самоорганизации, даже под контролем.

Особым фактором является наличие крупных игроков со своими интересами: Китай, Турция, Саудовская Аравия и т.д. Кроме того, есть истории успеха и образцы для подражания – Эстония, Украина, Азербайджан, Казахстан.

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Еще один фактор – отсутствие карьерных перспектив для местных элит, которым в советское время придавалось большое значение (career journey часто забывают добавлять в перечень имперских "скреп", но именно это похоронило не одну империю).

Все эти факторы работают на развал, но нет новых факторов сохранения.

Какие уроки мы можем извлечь с 1991 года для нашего времени?

1. Ни одна империя не вечна. СССР был неизмеримо мощнее нынешней России, но он распался.

2. Единство и легитимность падают очень равномерно, а потом внезапно и до нуля.

3. Империя не способна предложить ни одну картину будущего, это могут только новые лидеры.

4. Империю разваливают старые элиты, но освободительные движения играют свою важную роль. Старые парламенты являются ключевой точкой, несмотря на их ограниченную легитимность.

5. Путь от провозглашения независимости к созданию состоятельного государства долог и сложен, но важно начать.

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6. Пассивное большинство не играет никакой роли. Основная роль принадлежит старым элитам и активному меньшинству, которое может быть очень небольшим. Пассивное большинство стремится к стабильности и безопасности, оно принимает повестку дня и картину будущего, разработанную микроскопическим активным меньшинством и транслируемую старыми элитами в целом.

7. Запад ничего не понимает, находится в плену москвоцентризма и "большой культуры", боится последствий, пытается сохранить империю до последнего дня ее существования, а затем принимает реальность.

8. Империю нужно добивать, иначе она стремится восстановиться.