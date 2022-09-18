Об этом 24 каналу рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Ранее сообщалось, что Украина накажет российских учителей, которые преподают на оккупированных территориях.
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Что такое стабилизационные мероприятия
Верещук отметила, что стабилизационные мероприятия проходят в рамках действующего законодательства. Это обход домов представителями полиции, верифицирующими людей. Проверяют сколько людей здесь есть, в чем они нуждаются.
Нам нужно иметь списки для того, чтобы даже выплатить людям причитающуюся им помощь. Нам нужно понимать, какие сейчас проблемы в тех или иных населенных пунктах, чтобы предоставить гуманитарную, медицинскую и другие виды пособий,
– отметила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
Происходят ли задержания
Она продолжила, что в ходе стабилизационных мероприятий безосновательных задержаний не происходит. Однако они есть, когда точно известно, что тот или иной гражданин сотрудничал с оккупантами.
"Здесь я считаю абсолютно оправданным то, что делает наша правоохранительная система, а также все те, кто сегодня призван проводить такие мероприятия", – подчеркнула Верещук.
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, в частности, еще раз обратилась к тем, кто решает переходить ли на сторону оккупантов, участвовать ли в так называемых референдумах или принуждать людей к паспортизации.
Делать этого не надо, чтобы потом не бояться стабилизационных мероприятий,
– подчеркнула она.
Верещук подытожила, что эти мероприятия проходят наравне с другими. Они не являются первичными или вторичными, это абсолютно нормальные законные меры, которые будут продолжаться на всех оккупированных территориях.
Верещук объяснила, что такое и для чего стабилизационные мероприятия на освобожденных территориях: смотрите видео
Ситуация на деоккупированных территориях Харьковщины: последние новости
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- После бегства оккупантов из Харьковщины в освобожденных населенных пунктах начали находить массовые захоронения и застенки. Одна из таких 17 сентября была обнаружена в Казачьей Лопане.