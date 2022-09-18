Про це 24 каналу розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій. Раніше повідомлялось, що Україна покарає російських учителів, які викладають на окупованих територіях.

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Що таке стабілізаційні заходи

Верещук зазначила, що стабілізаційні заходи відбуваються в межах чинного законодавства. Це обхід будинків представниками поліції, які верифікують людей. Перевіряють скільки людей тут є, чого вони потребують.

Нам потрібно мати списки для того, щоб навіть виплатити людям належну їм допомогу. Нам потрібно розуміти, які є зараз проблеми в тих чи інших населених пунктах, щоб надати гуманітарну, медичну й інші види допомог,

– зауважила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій.

Чи відбуваються затримання

Вона продовжила, що в ході стабілізаційних заходів безпідставних затримань не відбувається. Однак вони є, коли точно відомо, що той чи інший громадянин України співпрацював з окупантами.

"Тут я вважаю абсолютно виправданим те, що робить наша правоохоронна система, а також усі ті, хто на сьогодні покликаний проводити такі заходи", – наголосила Верещук.

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій, зокрема, ще раз звернулась до тих, хто вирішує чи переходити на бік окупантів, чи брати участь у так званих референдумах, чи примушувати людей до паспортизації.

Робити цього не треба, щоб потім не боятись стабілізаційних заходів,

– підкреслила вона.

Верещук підсумувала, що ці заходи відбуваються на рівні з іншими. Вони не є первинними чи вторинними, це абсолютно нормальні законні заходи, що триватимуть на всіх деокупованих територіях.

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