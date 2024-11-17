Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона. Он отметил, что сказать более точно о ситуации можно будет только после анализа последствий атаки на энергосистему.

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Будут ли в Киеве вводить стабилизационные отключения

Шаманов рассказал о ситуации в энергосистеме столицы после массированной атаки России утром 17 ноября. В частности, он напомнил, что Киев является частью глобальной энергосистемы страны.

В ДТЭК уже заявили о повреждении некоторых ТЭС. Понимаем, что Киев является частью большой энергетической инфраструктуры – не исключено, что в дальнейшем будут применены стабилизационные отключения,

– заявил Шаманов.

В то же время он добавил, что последствия российской атаки уже начали оперативно устранять, впрочем, сказать, как сложится ситуация в дальнейшем, можно будет только после полного анализа ситуации в энергосистеме Киева.