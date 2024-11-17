Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в етері телемарафону. Він зауважив, що сказати більш точно про ситуацію можна буде тільки після аналізу наслідків атаки на енергосистему.

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Чи будуть у Києві вводити стабілізаційні відключення

Шаманов розповів про ситуацію в енергосистемі столиці після масованої атаки Росії уранці 17 листопада. Зокрема, він нагадав, що Київ є частиною глобальної енергосистеми країни.

В ДТЕК вже заявили про пошкодження деяких ТЕС. Розуміємо, що Київ є частиною великої енергетичної інфраструктури – не виключено, що надалі будуть застосовані стабілізаційні відключення,

– заявив Шаманов.

Водночас він додав, що наслідки російської атаки вже почали оперативно усувати, втім, сказати, як складеться ситуація надалі, можна буде лише після повного аналізу ситуації в енергосистемі Києва.