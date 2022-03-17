Стабильно тяжелая ситуация, – Гайдай об обстрелах Луганщины

В Луганской области из-за действий врага – стабильно тяжелая ситуация. Обстрелами оккупанты накрывают практически все города региона.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Сейчас уничтожают, как Рубежное, так и Северодонецк и другие населенные пункты.

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Стреляют квадрат за квадратом, – Гайдай

Если раньше это было выборочно, то сейчас они стреляют четко – квадрат за квадратом,

– сообщил Гайдай.

Глава ОВА отметил, что 17 марта удалось вывезти людей из Попасной. Однако местные руководители и патрульные полицейские попали под обстрел. К счастью, пострадавших нет, однако сильно поврежден автобус.

Гайдай надеется, что вскоре таки удастся договориться о большом коридоре, чтобы доставить местным жителям много гуманитарного груза.

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