Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Зараз знищують, як Рубіжне, так і Сєвєродонецьк та інші населені пункти.

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Стріляють квадрат за квадратом, – Гайдай

Якщо раніше це було вибірково, то зараз вони стріляють чітко – квадрат за квадратом,

– повідомив Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що 17 березня вдалось вивезти людей з Попасної. Проте місцеві керівники та патрульні поліцейські потрапили під обстріл. На щастя, постраждалих нема, проте сильно пошкоджений автобус.

Гайдай сподівається, що незабаром таки вдасться домовитись про великий коридор, аби доставити місцевим жителям багато гуманітарного вантажу.

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