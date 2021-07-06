Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Россия не выполняет даже базовые требования: прекращение огня и вывода российских военнослужащих и тяжелого оружия с украинских территорий.

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"Москва использует Минские договоренности как шантаж. Москва требует изменения в Конституцию, принятия закона об особом статусе Донбасса. Если коротко – легализацию своего военно-террористического плацдарма ОРДЛО в правовом и политическом поле Украины", – отметил публицист.

Я уже не раз это сравнивал – это классическая сталинская спецоперация,

– подчеркнул Пионтковский.

Он пояснил, что у руководителя Советского Союза Иосифа Сталина было такое же ОРДЛО, но называлось оно ГДР – Германская Демократическая Республика. Он предлагал канцлеру Германии объединиться, но безо всяких изменений.

Пионтковский добавил, что одно из кремлевского оружия шантажа – периодическое убийство украинских военных. Они ничего не боятся.

Интервью Алексея Печия с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Минские договоренности не работают: коротко