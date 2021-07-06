Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Россия не выполняет даже базовые требования: прекращение огня и вывода российских военнослужащих и тяжелого оружия с украинских территорий.
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Совместная тактика Сталина и Путина
"Москва использует Минские договоренности как шантаж. Москва требует изменения в Конституцию, принятия закона об особом статусе Донбасса. Если коротко – легализацию своего военно-террористического плацдарма ОРДЛО в правовом и политическом поле Украины", – отметил публицист.
Я уже не раз это сравнивал – это классическая сталинская спецоперация,
– подчеркнул Пионтковский.
Он пояснил, что у руководителя Советского Союза Иосифа Сталина было такое же ОРДЛО, но называлось оно ГДР – Германская Демократическая Республика. Он предлагал канцлеру Германии объединиться, но безо всяких изменений.
Пионтковский добавил, что одно из кремлевского оружия шантажа – периодическое убийство украинских военных. Они ничего не боятся.
Интервью Алексея Печия с Андреем Пионтковским: смотрите видео
Минские договоренности не работают: коротко
- Российские представители блокируют переговоры, выдвигая неадекватные требования. Из-за этого минский формат просто не дает результата.
- Украина не может выйти из соглашений, ведь это сыграет на руку России – она обвинит Украину в нежелании достигать мира.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что с минскими соглашениями надо работать, ведь других нет. Однако Украина не может выполнять их в настоящем виде, это "полный абсурд".