Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Росія не виконує навіть базові вимоги: припинення вогню та виведення російських військовослужбовців і важкої зброї з українських територій.
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Спільна тактика Сталіна та Путіна
"Москва використовує мінські домовленості як шантаж. Москва вимагає зміни до Конституції, прийняття закону про особливий статус Донбасу. Якщо коротко – легалізацію свого воєнно-терористичного плацдарму ОРДЛО в правовому і політичному полі України", – зауважив публіцист.
Я вже не раз це порівнював – це класична сталінська спецоперація,
– наголосив Піонтковський.
Він пояснив, що у керівника Радянського Союзу Йосипа Сталіна було таке ж ОРДЛО, але називалось воно НДР – Німецька Демократична Республіка. Він пропонував канцлеру Німеччини об'єднатися, але без жодних змін.
Піонтковський додав, що одна з кремлівської зброї шантажу – періодичне вбивство український військових. Вони нічого не бояться.
Інтерв'ю Олексія Печія з Андрієм Піонтковським: дивіться відео
Мінські домовленості не працюють: коротко
- Російські представники блокують перемовини, висуваючи неадекватні вимоги. Через це мінський формат просто не дає результату.
- Україна не може вийти з угод, адже це зіграє на руку Росії – вона звинуватить Україну в небажанні досягати миру.
- Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що з мінськими угодами треба працювати, адже інших немає. Однак Україна не може виконувати їх у теперішньому вигляді, це "повний абсурд".