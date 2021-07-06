Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Росія не виконує навіть базові вимоги: припинення вогню та виведення російських військовослужбовців і важкої зброї з українських територій.

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Спільна тактика Сталіна та Путіна

"Москва використовує мінські домовленості як шантаж. Москва вимагає зміни до Конституції, прийняття закону про особливий статус Донбасу. Якщо коротко – легалізацію свого воєнно-терористичного плацдарму ОРДЛО в правовому і політичному полі України", – зауважив публіцист.

Я вже не раз це порівнював – це класична сталінська спецоперація,

– наголосив Піонтковський.

Він пояснив, що у керівника Радянського Союзу Йосипа Сталіна було таке ж ОРДЛО, але називалось воно НДР – Німецька Демократична Республіка. Він пропонував канцлеру Німеччини об'єднатися, але без жодних змін.

Піонтковський додав, що одна з кремлівської зброї шантажу – періодичне вбивство український військових. Вони нічого не бояться.

Інтерв'ю Олексія Печія з Андрієм Піонтковським: дивіться відео

Мінські домовленості не працюють: коротко