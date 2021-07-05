Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Також у програмі Дмитро Гнап та Денис Казанський говорили з муфтієм Духовного управління мусульман України УММА Саїдом Ісмагіловим про ксенофобські заяви одіозного Іллі Киви.

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Про заяви Путіна

Яковенко: Не існує такого поняття як "логіка Путіна". На "прямій лінії" він розмовляє з відеозверненнями. Є такі карикатурні персонажі, які розмовляють з телевізором. Путін так і робить. Він зараз і перетворився у карикатурного персонажа.

Ніякої "логіки Путіна" не існує.

Він насправді живе у світі, де українці, росіяни та білоруси – один народ. У його голові не існує певної цілісної картини світу. Звертатися і намагатися знайти логіку у словах Путіна – це марна справа. Тут є спроба пояснити свою агресію.

Що відомо про "пряму лінію" з Путіним Володимир Путін провів "пряму лінію" з російським народом 30 червня. Він згадав і про Україну. Окрім розмов про "братні народи", очільник Кремля заявив, що Україною "керують ззовні" інші країни. Мовиться про США і частково про Німеччину та Францію. Саме тому він нібито



Путіна також Володимир Путін провів "пряму лінію" з російським народом 30 червня. Він згадав і про Україну. Окрім розмов про "братні народи", очільник Кремля заявив, що Україною "керують ззовні" інші країни. Мовиться про США і частково про Німеччину та Францію. Саме тому він нібито не бачить сенсу у зустрічі з Володимиром Зеленським.Путіна також турбує те, що територію України освоюють іноземні військові. Він назвав це "фундаментальною річчю".

Про майбутні вибори в Росії та протести

Яковенко: Для того, щоб в Росії на виборах були фальсифікації, потрібно, щоб було що фальсифікувати. На сьогодні основну частину людей "зачистили". Коли є безальтернативні вибори, то їх не треба фальсифікувати.

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У мене є враження, що на сьогодні потенціалу вуличного протесту, бунту в Росії на тлі майбутніх виборів – небагато. Каталізатором протестів може бути хіба що пандемія, тому що ситуація з цим у Росії розвивається за дуже поганим сценарієм.

Росія дуже непередбачувана країна, тому що і коли стане каталізатором краху цього фашистського режиму сказати дуже складно. Це завжди відбувалося раптово й непередбачувано. Насправді те, що Путін говорить і робить – нацизм, бо він говорив про необхідність збирання "єдиного народу".

Путін не дасть спокою Україні.

Він намагатиметься так чи інакше проковтнути Україну і Білорусь, створити нацистський Рейх. Це його ціль і план на майбутнє. Коли і як він буде це реалізовувати залежить від багатьох обставин.

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Закон про корінні народи та ксенофобські заяви ОПЗЖ

Ісмагілов: Можна порушувати декілька кримінальних справ проти Киви та ОПЗЖ за такі заяви. Усю спільноту мусульман України вже повідомили, що від народного депутата лунають такі ксенофобські шовіністичні висловлювання та ображають почуття одного з корінних народів, а саме кримських татар.

Про що мова. Кива напередодні жорстко представників кримськотатарського народу. Він обурений тим, що кримських татар, а не росіян, визнали корінним народом України.

Кива у своєму пості згадав і мусульман. Тож вважаю, що він мусить вибачитися. Він поставив фактично питання про повалення державності, про повалення України.