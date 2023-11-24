В годовщину Евромайдана вспоминали многих деятелей. Политическая звезда некоторых из них давно угасла, другие же, наоборот, известны до сих пор. 23 ноября стало известно, где сейчас Вадим Титушко.

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Что делает Вадим Титушко в 2023 году

Десятилетие Революции Достоинства будет не полным без понимания одного важного факта. Где сейчас Вадим Титушко, чья фамилия добавила в украинский язык новый термин? Да и в другие языки. В это тяжело поверить, но Титушко воюет в ВСУ, в составе легендарной 72 бригады "Черные запорожцы". С апреля 2022 года. Младший сержант, командир отделения,

– написал Юрий Юзич в фейсбуке.



Вадим Титушко – младший сержант в 72 бригаде / Фото со страницы Юрия Юзича

Он указал, что Титушко – крайний справа, а фото сделали во время очередного вручения наград. Хотя те, кто помнят эти события, сразу узнают Титушко, он совсем не изменился.

Фотографию начали живо обсуждать. Многие отметили, что война изменила все и всех, поэтому не стоит удивляться.

Соцсети реагируют на служащего в ВСУ Титушко:

"Титушка" Титушко не один такой. Воюют многие такие, кому бы до 24.02 руки не подали";

"Люди в белых пальто только что выяснили, что жизнь не черно-белая. И в рядах Сил обороны Украины защищают государство разные люди";

"Молодец, применяет свои таланты во благо Украины. А что там с его уголовными делами?"

"Знаком с Андреем из Луганска, храбрым бойцом подразделения ГУР, сейчас он тяжело ранен. Во время Оранжевой Революции был ярым сторонником Януковича";

"Мое уважение. Действительно, революция переплавляет не только железо..."

"Единственное – этому "способствовала" не Революция Достоинства 2014 года, а выбор многих украинских мужчин с началом Большой войны".

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Украина помнит Героев

Для многих участие в Революции Достоинства продолжилось участием в Антитеррористической операции на Востоке Украины, а затем и отчаянной борьбой во время полномасштабного вторжения России в Украину. Читайте истории трех участников Революции Достоинства, павших в боях с оккупантами.