Стало известно, когда Укрпочта выпустит марку, посвященную победе Kalush на Евровидении

Украинская группа Kalush победила на Евровидении-2022. Укрпочта выпустит марки с победителями песенного конкурса. И появится она уже летом.

Об этом 24 каналу рассказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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По его словам, это будет третья марка в серии, посвященная победителям Евровидения. Так, ранее Укрпочта выпускала марки, посвященные Руслане и Джамале.

Смилянский подчеркнул, что марку, посвященную победе Kalush, уже взяли в работу. Сейчас они пытаются получить права на использование логотипа.

Мы будем продвигаться как можно скорее. Свяжемся с группой Kalush, чтобы либо они выбрали дизайн, либо его выберут украинцы на конкурсе. Надеюсь, в течение месяца решим с дизайном и где-то в июле уже сможем выпустить марку,

– заявил он.

Решение уже согласовал Художественный Совет. Дизайн марки разработают отдельно, ведь такие вещи нужно согласовывать с Евровидением. Тем не менее Смилянский опубликовал один из вариантов марки.



Один из вариантов марки о группе Kalush / Фото Смилянского

Ранее Игорь Смилянский рассказывал, что идет голосование о том, какая марка будет следующей маркой Украины. Есть такие темы: "Героям слава!", "Путин, Москва пылает, Гаага ждет", "Песик Патрон из ГСЧС", "Ой у лузі червона калина...", "Добрый вечер, мы из Украины".

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Накануне "Укрпочта" выпустила марку "Русский военный корабль, иди…!". Ее выпустили в 2 номиналах, каждый из которых имел тираж в 500 тысяч штук. Украинцы сами выбирали дизайн. Всего в опросе приняли участие около 8 тысяч респондентов.

Марка выпущена в обращение 12 апреля и в тот же день Вооруженные силы Украины пустили ракеты "Нептун" в российский крейсер Москва, который изображен на марке. Корабль затонул.

На марку начался невиданный ажиотаж, украинцы выстаивали в очередях отделений целый день, так что продажи марки пришлось приостановить и запустить только онлайн. Правда, из-за постоянных кибератак сайт теперь не работает.

К слову, кроме этого, в июне Укрпочта планирует выпустить марку с изображением крупнейшего в мире украинского самолета Ан-225 "Мрия".

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